Як повідомляє Politeka.net, 27-річний внук української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого назвали на честь дідусів, рідко публікує особисті світлини в Instagram, але цього разу хлопець все ж поділився світлиною з фотосесії.
Хлопець, який носить довге волосся, постав перед камерою у чорному піджаку. Світлину прокоментувала зіркова бабуся Анатолія, а також батьки - Руслан та Світлана Євдокименки.
"Ти найкращий!❤️", - написала Ротару.
"Син💪❤️", - написав Руслан Євдокименко.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
"Розірвало навпіл": авто з компанією друзів перетворилося на гору металу, кадри нещастя
"Холостяк" Макацарія похвалився худенькою 19-річною нареченою: "Коли весілля?"
Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов несподівано покинув Україну, в чому причина: "Треба поспішати"
"Люблю і вірю❤️", - написала мама Анатолія Світлана.
Компліменти Анатолію зробили також шанувальники.
"Толя, срочно в Голливуд!😘🙏", "Красивий❤️", "Благополуччя у всьому🙌❤️", "Ангел. ❤️ Дай бог щастя!".
Зауважимо, що 27-річний хлопець живе в Лондоні. Євдокименко-молодший займається музикою та публікує свої треки на власному YouTube-каналі під псевдонімом SHMN, а також пробує себе у модельному бізнесі.
Раніше Politeka повідомляла, що невістка Софії Ротару зворушила напутніми словами єдиному синові, як зараз виглядає хлопець: "Якщо готовий...".
Нагадаємо, що Софію Ротару зняли на прогулянці в розкішних хутрах: "Чарівна".
Також Politeka писала, що єдиний син Софії Ротару звернувся до українців з побажанням: "Спасибі, Руслане".