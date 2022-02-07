Як повідомляє Politeka.net, 27-річний внук української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого назвали на честь дідусів, рідко публікує особисті світлини в Instagram, але цього разу хлопець все ж поділився світлиною з фотосесії.

Хлопець, який носить довге волосся, постав перед камерою у чорному піджаку. Світлину прокоментувала зіркова бабуся Анатолія, а також батьки - Руслан та Світлана Євдокименки.

"Ти найкращий!❤️", - написала Ротару.

"Син💪❤️", - написав Руслан Євдокименко.

"Люблю і вірю❤️", - написала мама Анатолія Світлана.

Компліменти Анатолію зробили також шанувальники.

"Толя, срочно в Голливуд!😘🙏", "Красивий❤️", "Благополуччя у всьому🙌❤️", "Ангел. ❤️ Дай бог щастя!".

Зауважимо, що 27-річний хлопець живе в Лондоні. Євдокименко-молодший займається музикою та публікує свої треки на власному YouTube-каналі під псевдонімом SHMN, а також пробує себе у модельному бізнесі.

Раніше Politeka повідомляла, що невістка Софії Ротару зворушила напутніми словами єдиному синові, як зараз виглядає хлопець: "Якщо готовий...".

Нагадаємо, що Софію Ротару зняли на прогулянці в розкішних хутрах: "Чарівна".

Також Politeka писала, що єдиний син Софії Ротару звернувся до українців з побажанням: "Спасибі, Руслане".