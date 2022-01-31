Легендарну співачку і артистку Софію Ротару застали на прогулянці в шикарному вбранні.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною українською співачкою. У соціальних мережах в артистки безліч фан-сторінок і груп. На одній з них в Instagram опублікували нове фото. На кадрі Софія Ротару у розкішних хутрах і сонцезахисних окулярах позує, потрясаючи своєю шикарною посмішкою.

"Нехай Вдалим Буде Майбутній Тиждень.

Нехай принесе багато натхнення і Сил, подарує посмішку і чудовий настрій!",- пишуть на фан-акаунті.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото Софії Ротару: "Клас", "Чарівна", "І Вам удачі, відмінношл тижня", "Супер-супер-супер кадр".

Нагадаємо, нещодавно в мережі оприлюднили архівний кадр. На фото - Софія Ротару більше ніж 10 років тому зі своїми онуками - Анатолієм Євдокименком, і Сонею Євдокименко.

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