Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 51-річний продюсер, син 74-річної української співачки Софії Ротару поділився із шанувальниками новою світлиною. На фото Руслан Євдокименко був у темних окулярах, посміхався та показував пальцями жест миру.

"Хорошого всім настрою!✌️", - написав Євдокименко.

Прикметно, що син Ротару звернувся до шанувальників та показав жест миру на фоні наростаючої паніки навколо ситуації, яка склалася в країні. Справа в тому, що в мережі активно шириться інформація про те, що Росія нібито готується до нападу на Україну. Хоча в Кабміні запевняють, що причин для паніки немає, українці все ж стурбовані.

"Взаємно😍👍", "Красунчик 🔥 І Вам, Руслане, прекрасного настрою! Ще б ... голова такої ❤️❤️❤️ сім'ї! Там же від королів краси сяйво! Здоров'я всім!", "Стильно", "Дякуємо, Руслане🙌", "Неймовірно виглядаєш🌟", "І Вам! Чудове фото😍", - написали шанувальники під публікацією.

Раніше Politeka повідомляла, що "Дуже шкода": племінниця Софії Ротару несподівано попрощалася з українцями.

Нагадаємо, що як виглядав перший і єдиний чоловік Софії Ротару, син опублікував фото: "Спасибі тобі за все".

Також Politeka писала, що син Софії Ротару показав миле фото з їхнього з мамою особняка під Києвом: "Дитина спить".