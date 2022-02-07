Как сообщает Politeka.net, 27-летний внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, которого назвали в честь дедушек, редко публикует личные фото в Instagram, но на этот раз парень все же поделился фотографией с фотосессии.
Парень, который носит длинные волосы, предстал перед камерой в черном пиджаке. Фотографию прокомментировала звездная бабушка Анатолия, а также родители - Руслан и Светлана Євдокименки.
"Ты самый лучший! ❤️ ",- написала Ротару.
"Сын 💪❤️ ", - написал Руслан Евдокименко.
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"Люблю и верю❤️", - написала мама Анатолия Светлана.
Комплименты Анатолию сделали также поклонники.
"Толя, срочно в Голливуд! 😘🙏 ", "Красивый ❤️ "," Благополучие во всем 🙌❤️ ", " Ангел. ❤️ Дай бог счастья!".
Заметим, что 27-летний парень живет в Лондоне. Евдокименко-младший занимается музыкой и публикует свои треки на собственном YouTube-канале под псевдонимом SHMN, а также пробует себя в модельном бизнесе.
Ранее Politeka сообщала, что невестка Софии Ротару тронула напутственными словами единственному сыну, как сейчас выглядит парень: "Если готов...".
Напомним, что Софию Ротару сняли на прогулке в роскошных мехах: "Прелестная".
Также Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару обратился к украинцам с пожеланием: "Спасибо, Руслан".