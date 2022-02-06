Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram єдиний внук легендарної 74-річної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого назвали на честь дідуся, рідко ділиться із шанувальниками світлинами, однак цього разу Євдокименко-молодший вже ж оприлюднив стильне фото.

Перед камерами 27-річний Анатолій постав у класичному чорному костюмі. Він сидів на кріслі, заклавши ногу на ногу.

Світлину хлопця, який пише електронну музику, а також пробує себе в ролі фотомоделі, прокоментувала його мама Світлана Євдокименко. Свою реакцію залишила також сестра Софія.

"Люблю це😎", - написала 20-річна Софія Євдокименко.

"Ти зможеш робити все, що захочеш, якщо готовий попрацювати для цього ❤️", - написала мама Анатолія Світлана.

Шанувальники також залишили свої коментарі.

"Неймовірної краси Анатолій. Справжньої, чоловічої та людської", "Розумний, красивий і талановитий хлопець. Будь здоровий і щасливий, Анатолію!", "Думки формують людину🙌❤️", - написали в мережі.

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