Як пише Politeka.net, новий пост в Instagram знаменитість присвятила своєму напарнику по зйомках шоу "Ле Маршрутка" Богдану Богдановичу. 7 лютого харизматичний ведучий святкує свій день народження.

"Я ці фотки буду постити щороку 7 лютого і вони будуть набирати тисячі лайків ... тому що мій кореш найкращий і найвеселіший чоловік ever. Богдан Богданович, Йося, ну і звичайно ігор!!!! З Днем народження друг. 40 - це не привід для печалі, як добре що тобі поки 35. Люблю і дякую за всі проекти, над якими ми працюємо разом! А особливо за Ле Маршрутку", - з гумором звернулася до друга Леся.

Ведуча також опублікувала серію їх кумедних спільних фотографій, на яких вони позували на тлі різних об'єктів. У коментарях до посту Богдан Богданович подякував Нікітюк за привітання.

"З днем народження найчарівнішого і привабливого чоловіка на світі!", "Ідеальний фон", "Фото просто бомба, Богдан красень", "Леся, не ображайся, але ти програєш задньому фону мужик той топчик (жартую)", "класно виглядаєте", "класний у тебе мужик!",- пишуть люди.

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