Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость снимается во множестве проектов, включая "Хто проти блондинок?" и "Хто зверху?". А недавно Леся в своем Инстаграм призналась, что ушла из "Орел и Решка", так как не смогла договорится с продюсером. А на новых сторис Никитюк похвасталась умением играть на приставке в видеоигры.
На сторис Никитюк была в игре и стреляла своих противников, которые на нее нападали. У звезды довольно неплохо получалось отбиваться.
"Это я уже так научилась...", - сказала Леся.
"Неделя праздника", - написала звезда.
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На втором сторис звезда задалась вечным вопросом.
"А никто не знает, есть ли такая игра на плейстейшен, там где типа жена застукивает своего мужа с любовницей, а ее выкидывают с ребенком и она идет в такое разбитое здание и ей холодно и ребенок плачет...", - спросила Леся.
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