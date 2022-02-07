Как пишет Politeka.net, новый пост в Инстаграм знаменитость посвятила своему напарнику по съемкам шоу «Ле Маршрутка» Богдану Богдановичу. 7 февраля харизматичный ведущий празднует свой день рождения.
«Я эти фотки буду поститься каждый год 7 февраля и они будут набирать тысячи лайков… потому что мой кореш лучший и самый веселый мужчина ever. Богдан Богданович, Йося, ну и конечно Игорь!!!! С Днем рождения друг. 40 – это не повод для печали, как хорошо что тебе пока 35. Люблю и спасибо за все проекты, над которыми мы работаем вместе! А особенно за Ле Маршрутку», - с юмором обратилась к другу Леся.
Ведущая также опубликовала серию их забавных совместных фотографий, на которых они позировали на фоне разных объектов. В комментариях к посту Богдан Богданович поблагодарил Никитюк за поздравления.
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«С днём рождения самого обаятельного и привлекательного мужчину на свете!», «Идеальный фон», «Фото просто бомба, Богдан красавчик», «Леся, не обижайся, но ты проигрываешь заднему фону мужчинка тот топчик (шучу)», «Классно смотритесь», «Классный у тебя мужик!», - пишут люди.
Напомним, Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк неожиданно обратилась за советом.
Также Politeka писала, что Никитюк и Решетник появились вместе на фоне слухов о новой "Холостячке".