Українці неоднозначно відреагували на новину про роман співака MELOVIN-а з його колишньою партнеркою по проекту "Танці з зірками" Лізою Русиною.

Як пише Politeka.net, люди обговорюють парочку на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.

MELOVIN і танцівниця Ліза Русина почали багато часу проводити разом ще під час зйомок «Танців». Після фіналу шоу в інтерв'ю співак, який раніше вчинив камінг - аут як бісексуал, навіть зізнавався, що закоханий у дівчину.

Однак, офіційно вони оголосили про свої стосунки тільки недавно, в інтерв'ю Каті Осадчій. При цьому парочка підкреслює, що вони почали зустрічатися недавно, а на питання про інтимну близькість відповідає вельми ухильно.

У мережі деякі українці запідозрили, що це може бути просто піар-ходом. Однак, багато хто щиро підтримали пару.

"Піар контракт", "Ну і прекрасно MELOVIN дійсно закоханий, це читається в його очах. Так хочеться, щоб він був щасливий!", "Хороша ширма", "Так кому цей цирк потрібен був", "Одна з найкращих пар в шоу-бізнесі, щастя їм", "ці дві зірочки знайшли один одного! шалено щаслива за них!", "Це така гримуча суміш, а не пара, в хорошому розумінні", - пишуть люди.

Нагадаємо, MELOVIN вперше розповів про свою кохану і вийшов з нею на публіку.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN не стримав почуттів поруч з партнеркою по "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що MELOVIN заінтригував любовними кадрами з партнеркою по "Танцях з зірками".