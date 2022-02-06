Как сообщает Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель MELOVIN (Костя Бочаров), который принимал участие в "Танцях з зірками" и выступал в паре с Лизой Русиной, в интервью Кате Осадчей рассказал, что они с танцовщицей встречаются.

По словам MELOVIN, их отношения начались недавно, однако, они уже вышли в свет как пара. А Лиза похвасталась, что Костя подарил ей поездку на отдых на Шри-Ланку, и она отлично проводила время, пока сам он работал.

"Все началось с сообщений, когда ты там пишешь, типа, ты такая классная, хорошо все окей, типа успокаиваешь ее. И потом она там пишет фразу: "А я тебя люблю". И я такой, эмм… что сейчас происходит?", - эмоционально рассказал Костя.

А затем Осадчая задала прямой вопрос, была ли у Кости с Лизой интимная близость или это больше платоническая любовь. На это артист загадочно ответил, что его очень вдохносвляет тело Лизы.

Напомним, MELOVIN не сдержал чувств рядом с партнершей по "Танцях з зірками": "Дай поцелую".

Как сообщала Politeka, "Когда погуляем на свадьбе?": MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками": "Прекрасные".