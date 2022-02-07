Украинцы неоднозначно отреагировали на новость о романе певца MELOVIN-а с его бывшей партнершей по проекту «Танці з зірками» Лизой Русиной.

Как пишет Politeka.net, люди обсуждают парочку на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

MELOVIN и танцовщица Лиза Русина начали много времени проводить вместе еще во время съемок «Танців». После финала шоу в интервью певец, ранее совершивший каминг-аут как бисексуал, даже признавался, что влюблен в девушку.

Однако, официально они объявили о своих отношениях только недавно, в интервью Кате Осадчей. При этом парочка подчеркивает, что они начали встречаться недавно, а на вопрос об интимной близости отвечает весьма уклончиво.

В Сети некоторые украинцы заподозрили, что этом может быть просто пиар-ходом. Однако, многие искренне поддержали пару.

«Пиар контракт», «Ну и прекрасно MELOVIN действительно влюблен, это читается в его глазах. Так хочется, чтобы он был счастлив!», «Хорошая ширма», «Так кому этот цирк нужен был», «Одна из самых лучших пар в шоу -бизнесе, счастья им», «эти две звездочки нашли друг друга! безумно счастлива за них!», «Это такая гремучая смесь, а не пара, в хорошем понимании», - пишут люди.

Напомним, MELOVIN впервые рассказал о своей возлюбленной и вышел с ней на публику.

Как сообщала Politeka, MELOVIN не сдержал чувств рядом с партнершей по "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками".