Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка була кілька років тому "Холостячкою", а минулого року стала зірковою суддею проекту "Україна має талант". Не забуває артистка і про Instagram, де цього разу поділилася кадрами в маєчці.
"Дівчатка, Привіт, таке до вас питання. Дуже цікавий. Ось якщо раптом вас називають елітної собакою. Це як ви сприймете? Комплімент або щось не дуже...", - розповівши Ксенія.
"Якщо раптом вас назвали елітної собакою? То це... Комплімент. Щось не те", - написала Ксенія і запропонувала натиснути на один з варіантів відповіді.
До цього зірка показала, як з сином Платон робили свій район у Києві.
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"Загалом, не судіть строго. Але наш комфорт-таун виглядає саме так. Хоча мені здається, щось в цьому є", - написала Ксенія.
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