Актриса Ксения Мишина, звезда первого сезона "Холостячка", показала, какая беда с ней произошла во время маникюра, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая была первой "Холостячкой". И хоть отношения с победителем Александром Эллертом у звезды не удались, зато за артисткой начали следить сотни тысяч фанатов в Инстаграм, а в прошлом году Ксению пригласили быть судьей шоу "Україна має талант". А на новых сторис Мишина рассказала о салоне красоты, где она нарвалась на грубость.

"Пришла как-то в этот маникюрный салон, на меня наорали за то, что мне не понравились поплывшие ногти. Имела смелость спросить чистые ли у них инструменты, какое хамство позволила себе мастер в ответ :) И мои ногти были названы огрызками, и я должна была быть благодарна за то, что хоть как-то мне покрыли их)))", - написала Мишина.

На втором сторис Ксения предупредила своих фанаток:

"Это конечно было давно. Но девочки, имейте ввиду, что такое здесь возможно, а может уже и нет".

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