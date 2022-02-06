Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая была первой "Холостячкой". И хоть отношения с победителем Александром Эллертом у звезды не удались, зато за артисткой начали следить сотни тысяч фанатов в Инстаграм, а в прошлом году Ксению пригласили быть судьей шоу "Україна має талант". А на новых сторис Мишина рассказала о салоне красоты, где она нарвалась на грубость.
"Пришла как-то в этот маникюрный салон, на меня наорали за то, что мне не понравились поплывшие ногти. Имела смелость спросить чистые ли у них инструменты, какое хамство позволила себе мастер в ответ :) И мои ногти были названы огрызками, и я должна была быть благодарна за то, что хоть как-то мне покрыли их)))", - написала Мишина.
На втором сторис Ксения предупредила своих фанаток:
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"Это конечно было давно. Но девочки, имейте ввиду, что такое здесь возможно, а может уже и нет".
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