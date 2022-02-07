Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая была несколько лет назад "Холостячкой", а в прошлом году стала звездной судьей проекта "Україна має талант". Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами в маечке.

"Девочки, привет, такой к вам вопрос. Очень интересный. Вот если вдруг вас называют элитной собакой. Это как вы воспримете? Комплимент или что-то не очень...", - рассказала Ксения.

"Если вдруг вас назвали элитной собакой? То это... Комплимент. Что-то не то", - написала Ксения и предложила нажать на один из вариантов ответа.

До этого звезда показала, как с сыном Платоном делали свой район в Киеве.

"В общем, не судите строго. Но наш комфорт-таун выглядит именно так. Хотя мне кажется, что-то в этом есть", - написала Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина попала в отвратительную ситуацию в салоне маникюра

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