Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram. У мережі вона розповідає, що вкладає в нього багато сил, енергії і грошей, купуючи дорогу рекламу У інших блогерів. Можна помітити, що докладені зусилля дають результат, число фоловерів дівчини постійно зростає. Зараз за сторінкою дружини Віктора Павлика стежать 172 тисячі фоловерів.

Катерина Репяхова регулярно ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. У нових сторіс вона повідомила не дуже приємну новину.

Катерина Репяхова повідомила, що у неї герпес. При цьому вона розповів, що була зворушена турботою чоловіка в цій ситуації.

Віктор Павлик не тільки сходив в аптеку за ліками, але також подарував дружині квіти і листівку з побажанням одужання.

"Кохана, одужуй швидше. Твій чоловік», - написав Віктор Павлік.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розповіла про особисте, згадавши про сестру: "ми заслуговуємо..."

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік без дружини і маленької дитини влаштував собі релакс: "вдалося вирватися, слава Богу»

Також Politeka писала, що незадоволена дружина Віктора Павлика не змогла витратити тисячу гривень за вакцинацію: "я в шоці..."