Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram. У мережі вона розповідає, що вкладає в нього багато сил, енергії і грошей, купуючи дорогу рекламу У інших блогерів. Можна помітити, що докладені зусилля дають результат, число фоловерів дівчини постійно зростає. Зараз за сторінкою дружини Віктора Павлика стежать 172 тисячі фоловерів.
Катерина Репяхова регулярно ділиться з шанувальниками подробицями свого життя. У нових сторіс вона повідомила не дуже приємну новину.
Катерина Репяхова повідомила, що у неї герпес. При цьому вона розповів, що була зворушена турботою чоловіка в цій ситуації.
Віктор Павлик не тільки сходив в аптеку за ліками, але також подарував дружині квіти і листівку з побажанням одужання.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Обірвалося життя легендарної актриси і співачки, лікарі виявилися безсилі: «Були ознаки поліпшення, але...»
16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку: кадри
Андрія Данилка не буде в журі Нацвідбору на Євробачення, названа офіційна причина: "Об'єктивності..."
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов несподівано покинув Україну, в чому причина: "Треба поспішати"
"Кохана, одужуй швидше. Твій чоловік», - написав Віктор Павлік.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розповіла про особисте, згадавши про сестру: "ми заслуговуємо..."
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік без дружини і маленької дитини влаштував собі релакс: "вдалося вирватися, слава Богу»
Також Politeka писала, що незадоволена дружина Віктора Павлика не змогла витратити тисячу гривень за вакцинацію: "я в шоці..."