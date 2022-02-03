Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram известный 55-летний украинский певец Виктор Павлик показал, как проводит время без молодой жены и ребенка.

«Приветствую всех, уважаемые господа. Сегодня четверг, а это значит, банный день. Удалось мне вырваться сегодня, слава Богу. Паримся с ребятами. Фух. В здоровом теле здоровый дух», - обратился артист к поклонникам.

Виктор Павлик записал обращение, находясь уже в бане.

Отметим, Виктор Павлик любитель попариться в бане. Часто он даже празднует там свой день рождения.

Как известно, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова обручились в 2020 году, а в июне 2021 года 27-летняя жена подарила артисту сына, которого назвали Михаилом. Для репейника мальчик стал первенцем. А у Павлика уже есть дети от предыдущих браков (Екатерина стала четвертой женой артиста).

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