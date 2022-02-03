27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, поделилась словами своей сестры, надеясь, что они помогут всем.

Жена Виктора Павлика - блогерша с аудиторией в Инстаграм в 169 тысяч человек, передает Politeka.net. Звезда интернета часто рассказывает о личном.

Так, Екатерина Репяхова однажды рассказала, что она третий ребенок в семье - у нее есть сестра и брат с разницей в возрасте 13 и 11 лет. Также блогерша признавалась, что у нее плохие отношения с отцом, когда тот расстался с мамой.

В новом же посте жена Виктора Павлика решила передать слова своей сестры.

"Мы заслуживаем все, что имеем. Если у нас возникают желания, значит в нас есть потенциал, чтобы их исполнить. Мысли моей сестры, которые мне максимально близки. Возможно, они вдохновят, кого-то из вас ❤️ Не бойтесь своих желаний. Все получится ☺️", - написала блогерша.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень хорошая😍😍😍", "Вы совершенно правы 👏👏👏", "Столько искренних и позитивных эмоций на фото! - супер!🌹", "Куколка 😍🔥", "Именно этого я хотела и услышать 😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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