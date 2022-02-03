Украинская блогерыня Екатерина Репяхова, которая замужем за Виктором Павликом, показала, как пыталась потратить тысячу гривен.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова является популярной украинской блогеркой и женой артиста Виктора Павлика. Звезда в новых сторис в Инстаграм решила показать, как ходила по магазинам, чтобы потратить тысячу за вакцинацию.

"Вообще мы приехали в ТЦ, чтобы я купила себе книги на 1000 грн", - написала Катя.

Звезда после этого показала, как полчаса ходила по книжному магазину и выбирала литературу.

"И так я простояла полчаса", - написала Репяхова.

"В итоге я ничего не нашла. Бизнес литературы очень мало. Поищу в интернете", - написала на следующем сторис Катя.

"Я в шоке, полчаса провела в магазинах в этих книжных и ничего себе не нашла. Я хочу себе что-то про стратегию, про брендинг, про управление, все на украинском практически, на украинском я буду долго читать...", - рассказала подробней о проблеме Репяхова.

Напомним, жена Виктора Павлика в полупрозрачном боди показала беременный животик с разных ракурсов

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика сообщила о состоянии их семимесячного сына

А еще Politeka сообщала, что жена Виктора Павлика после тяжелых раздумий решилась на важные перемены в жизни



