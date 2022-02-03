Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова является популярной украинской блогеркой и женой артиста Виктора Павлика. Звезда в новых сторис в Инстаграм решила показать, как ходила по магазинам, чтобы потратить тысячу за вакцинацию.
"Вообще мы приехали в ТЦ, чтобы я купила себе книги на 1000 грн", - написала Катя.
Звезда после этого показала, как полчаса ходила по книжному магазину и выбирала литературу.
"И так я простояла полчаса", - написала Репяхова.
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"В итоге я ничего не нашла. Бизнес литературы очень мало. Поищу в интернете", - написала на следующем сторис Катя.
"Я в шоке, полчаса провела в магазинах в этих книжных и ничего себе не нашла. Я хочу себе что-то про стратегию, про брендинг, про управление, все на украинском практически, на украинском я буду долго читать...", - рассказала подробней о проблеме Репяхова.
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