Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, сейчас также активно занимается и развитием собственного блога в Инстаграм. В Сети она рассказывает, что вкладывает в него много сил, энергии и денег, покупая дорогую рекламу у других блогеров. Можно заметить, что приложенные усилия дают результат, число фолловеров девушки постоянно растет. Сейчас за страничкой жены Виктора Павлика следят 172 тысячи фолловеров.
Екатерина Репяхова регулярно делится с поклонниками подробностями своей жизни. В новых сторис она сообщила не очень приятную новость.
Екатерина Репяхова сообщила, что у нее герпес. При этом она рассказал, что была тронута заботой мужа в этой ситуации.
Виктор Павлик не только сходил в аптеку за лекарствами, но также подарил жене цветы и открытку с пожеланием выздоровления.
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«Любимая, выздоравливай скорее. Твой муж», - написал Виктор Павлик.
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