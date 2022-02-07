Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов опублікували у своєму Instagram романтичне фото з коханою дружиною Катею Осадчою. Виявилося, що знаменита парочка втекла з України і опинилася в сонячному Парижі.

На фотографії Юрій і Катя відображені біля місцевої пам'ятки в центрі Парижа. На прогулянку обидва вийшли в спортивних затишних нарядах з модними сонцезахисними окулярами. Вони обнялися і мило посміхаються на камеру.

У підписі до фото Горбань написав: "Зі скляним трикутником в центрі Парижа!". Користувачі тут же почали коментувати нове фото зоряної пари, засинаючи їх компліментами: "Супер! Ми там були в Новий Рік. Класно відпочити і насолодитися величчю тих прекрасних місць і звичайно ж один одним", "Юрій, це куб, а не трикутник", "Всі їздять! Хто не працює, той не їздить. Як говорила", "Париж дарує Вам дуже гарну погоду сьогодні, так добре світить сонечко. З тим що вчора весь день падав дощик. Гарного Вам відпочинку", "Ви такі щасливі".

Нагадаємо, Осадча зізналася, куди і чому вони втекли з Горбуновим з України: "Будемо пам'ятати".

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