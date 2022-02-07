Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов опубликовали в своем Instagram романтичное фото с любимой женой Катей Осадчей. Оказалось, что знаменитая парочка сбежала из Украины и оказалась в солнечном Париже.

На фотографии Юрий и Катя запечатлены возле местной достопримечательности в центре Парижа. На прогулку оба вышли в спортивных уютных нарядах с модными солнцезащитными очками. Они обнялись и мило улыбаются на камеру.

В подписи к фото Горбунов написал: "Со стеклянным треугольником в центре Парижа!". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звездной пары, засыпая их комплиментами: "Супер! Мы там были в Новый год. Классно отдохнуть и насладиться величием тех прекрасных мест и конечно же друг другом", "Юрий, это куб, а не треугольник", "Все ездят! Кто не работает, тот не ездит. Как говорила", "Париж дарит вам очень хорошую погоду сегодня, так хорошо светит солнышко. С тем что вчера весь день падал дождик. Хорошего вам отдыха", "Вы такие счастливые".

Напомним, Осадчая призналась, куда и почему они сбежали с Горбуновым из Украины: "Будем помнить".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Голоса" Горбунов исполнил излюбленный ритуал перед посадкой в самолет: фото.

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