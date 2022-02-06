Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, вещий шоу "Голос" Юрий Горбунов, который живет в браке с Катей Осадчей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз шоумен заинтриговал кадром из аэропорта. Похоже, он собрался куда-то улететь, а перед этим совершил кофейный ритуал.

На новой фотографии в сторис Юрий запечатлен за столиком на территории аэропорта, похоже, во время ожидания самолета. Перед камерой ведущий появился в простом темном наряде, он держит в руке чашку с кофе и во время питья подозрительно смотрит куда-то в сторону.

Свою фотографию Горбунов никак не подписал, также он не сообщил, что делает в аэропорту и куда собирается улететь. Оставил только геолокацию Борисполя.

Напомним, 51-летний Горбунов в сложной позе похвастался отличной формой, засветив пресс: фото.

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