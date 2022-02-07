Как передает Politeka.net, Екатерина Осадчая прославилась как известная телеведущая. Сейчас она ведет шоу "Голос країни" вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. Также, у неё есть собственная программа "Світське життя". На своей странице в Инстаграм Катя Осадчая показала, куда они укатили с мужем в честь годовщины - 5 лет брака (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наш праздничный побег в Париж :) наши 5 лет брака будем помнить такими", — рассказала Катя Осадчая.

Поклонники звездной пары оставили множество комментариев под видео: "Поздравляю", "Гарнюни. Привет. Любуюсь вашей парой. Вы молодцы. Отдельное спасибо за этот пост, потому что мои попытки попасть в Париж снова сорвались, поэтому приятно посмотреть хоть с поста", "Поздравляю Вас ❤️ Вы очень красивая и счастливая пара! Люблю Вас", "Чудесные", "Цените и берегите друг друга", "Какие же вы классные".

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