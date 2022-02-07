Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова поділилася принципами, яких дотримується у вихованні дитини.
"Хорошими батьками потрібно вчитися бути. Нас цьому ніхто не вчив. І не дивлячись на те, що мама для мене приклад турботи і розуміння, знання дитячої психології необхідні кожному з батьків», - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Катерина Репяхова, яка до заміжжя і роботи концертним директором Віктора Павлика організовувала семінари психолога, розповіла про принципи, які тоді засвоїла.
- Виховувати можна тільки будучи для дитини авторитетом.
- Відносини з дитиною - головний інструмент Вашого на нього впливу.
- Хто така дитина і на що він здатний, він дізнається в першу чергу завдяки батькам.
- Погана поведінка не причина для покарань, а наслідок вашого неправильного виховання.
Відзначимо, фоловери Катерини Репяхової знайшли цей пост дуже корисним і дякують за інформацію.
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Як відомо, Катерина Репяхова народила сина Михайла влітку 2021 року.
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