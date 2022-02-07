Українська блогерка Катерина Репяхова, яка народила сина артисту Віктору Павлику, розповіла, як варто виховувати дітей.

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова поділилася принципами, яких дотримується у вихованні дитини.

"Хорошими батьками потрібно вчитися бути. Нас цьому ніхто не вчив. І не дивлячись на те, що мама для мене приклад турботи і розуміння, знання дитячої психології необхідні кожному з батьків», - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Репяхова, яка до заміжжя і роботи концертним директором Віктора Павлика організовувала семінари психолога, розповіла про принципи, які тоді засвоїла.

Виховувати можна тільки будучи для дитини авторитетом.

Відносини з дитиною - головний інструмент Вашого на нього впливу.

Хто така дитина і на що він здатний, він дізнається в першу чергу завдяки батькам.

Погана поведінка не причина для покарань, а наслідок вашого неправильного виховання.

Відзначимо, фоловери Катерини Репяхової знайшли цей пост дуже корисним і дякують за інформацію.

Як відомо, Катерина Репяхова народила сина Михайла влітку 2021 року.

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