Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова поделилась принципами, которых придерживается в воспитании ребенка.
«Хорошими родителями нужно учиться быть. Нас этому никто не учил. И не смотря на то, что мама для меня пример заботы и понимания, знания детской психологии необходимы каждому родителю», - написала она на своей странице в Инстаграм.
Екатерина Репяхова, которая до замужества и работы концертным директором Виктора Павлика организовывала семинары психолога, рассказала о принципах, которые тогда усвоила.
- Воспитывать можно только будучи для ребёнка авторитетом.
- Отношения с ребенком - главный инструмент вашего на него влияния.
- Кто такой ребенок и на что он способен, он узнает в первую очередь благодаря родителям.
- Плохое поведение не причина для наказаний, а следствие вашего неправильного воспитания.
Отметим, фолловеры Екатерины Репяховой нашли этот пост очень полезным и благодарят за информацию.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Холостяк" Макацария похвастался худенькой 19-летней невестой: "Когда свадьба?"
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин
Ушла из жизни неподражаемая актриса кино: "Не смогла вынести потерю любимого"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев неожиданно покинул Украину, в чем причина: "Нужно торопиться"
Как известно, Екатерина Репяхова родила сына Михаила летом 2021 года.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассказала о личном, упомянув о сестре: "Мы заслуживаем..."
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик без жены и маленького ребенка устроил себе релакс: «Удалось вырваться, слава Богу»
Также Politeka писала, что Виктор Павлик изумил молодую жену реакцией на ее заболевание: Репяхова показала кадры