Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова поделилась принципами, которых придерживается в воспитании ребенка.

«Хорошими родителями нужно учиться быть. Нас этому никто не учил. И не смотря на то, что мама для меня пример заботы и понимания, знания детской психологии необходимы каждому родителю», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова, которая до замужества и работы концертным директором Виктора Павлика организовывала семинары психолога, рассказала о принципах, которые тогда усвоила.

  • Воспитывать можно только будучи для ребёнка авторитетом.
  • Отношения с ребенком - главный инструмент вашего на него влияния.
  • Кто такой ребенок и на что он способен, он узнает в первую очередь благодаря родителям.
  • Плохое поведение не причина для наказаний, а следствие вашего неправильного воспитания.

Отметим, фолловеры Екатерины Репяховой нашли этот пост очень полезным и благодарят за информацию.

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