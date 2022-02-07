Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова поделилась принципами, которых придерживается в воспитании ребенка.

«Хорошими родителями нужно учиться быть. Нас этому никто не учил. И не смотря на то, что мама для меня пример заботы и понимания, знания детской психологии необходимы каждому родителю», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Екатерина Репяхова, которая до замужества и работы концертным директором Виктора Павлика организовывала семинары психолога, рассказала о принципах, которые тогда усвоила.

Воспитывать можно только будучи для ребёнка авторитетом.

Отношения с ребенком - главный инструмент вашего на него влияния.

Кто такой ребенок и на что он способен, он узнает в первую очередь благодаря родителям.

Плохое поведение не причина для наказаний, а следствие вашего неправильного воспитания.

Отметим, фолловеры Екатерины Репяховой нашли этот пост очень полезным и благодарят за информацию.

Как известно, Екатерина Репяхова родила сына Михаила летом 2021 года.

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