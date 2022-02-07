Як пише Politeka.net, Ярослава Притула після розлучення з Михайлом Хомою активно зайнялася своєю кар'єрою. Довгий час вона залишалася в тіні чоловіка, а зараз вирішила відновити займатися творчістю. У новому пості на своїй сторінці в Інтстаграм SLAVIA поділилася цікавим відео-анонсом. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
SLAVIA розповіла про вихід нової пісні.
Цікаво, що зовсім недавно Ярослава Притула яскраво подорожувала по Кубі. Співачка активно ділилася з прихильницями своїм відпочинком.
Схоже, що відео, яке вона використовувала, що розповісти про майбутню прем'єру, було знято якраз під час подорожі.
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"Спокій і гармонія в моїй душі. Нехай у вас всіх все завжди буде добре", - написала артистка.
SLAVIA розповіла, що її нова композиція називається «Щастя мене не Міні». Почути її фоловери артистки зможуть вже зовсім скоро.
Нагадаємо, що Slavia показала, як розважається на Кубі: "улюблене заняття".
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