Як пише Politeka.net, Ярослава Притула після розлучення з Михайлом Хомою активно зайнялася своєю кар'єрою. Довгий час вона залишалася в тіні чоловіка, а зараз вирішила відновити займатися творчістю. У новому пості на своїй сторінці в Інтстаграм SLAVIA поділилася цікавим відео-анонсом. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Славія, Slavia, Ярослава Притула

SLAVIA розповіла про вихід нової пісні.

Цікаво, що зовсім недавно Ярослава Притула яскраво подорожувала по Кубі. Співачка активно ділилася з прихильницями своїм відпочинком.

Схоже, що відео, яке вона використовувала, що розповісти про майбутню прем'єру, було знято якраз під час подорожі.

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"Спокій і гармонія в моїй душі. Нехай у вас всіх все завжди буде добре", - написала артистка.

SLAVIA розповіла, що її нова композиція називається «Щастя мене не Міні». Почути її фоловери артистки зможуть вже зовсім скоро.

Нагадаємо, що Slavia показала, як розважається на Кубі: "улюблене заняття".

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