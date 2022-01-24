Украинская певица SLAVIA, которая была женой Дзидзьо (Михаила Хомы), отдыхает на Кубе и делится с поклонниками подробностями о жизни в стране.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм SLAVIA решила рассказать, как бедно живут люди на Кубе.

«Роскошь на грани с бедностью. В стране – социализм. Средняя зарплата 60$. Чтобы увидеть настоящую жизнь кубинцев, нужно выехать за пределы туристических городов. Аптеки пусты, как и полки магазинов. Когда привозят товар, люди вынуждены стоять в нескольких часовых очередях. Дефицит всего, только не рома. Кофе, ром и сигары — основные продукты Кубы», - рассказала певица.

По ее словам, на Кубе рассчитываются евро, потому что официальную валюту кубинцы считают «фантиками». Лишь в 2008 году кубинцам разрешили свободно пользоваться мобильными, а бесплатный интернет появился на острове только в 2015 году. При этом власти проверяют, на какие сайты заходят люди.

«Если в гостиничном номере вы оставили лекарство, скорее всего, горничная их заберет, расценивая это как подарок», - отметила певица, посоветовав брать с собой на Кубу сладости, лекарства, колготки и канцелярские товары, которые можно подарить местным жителям.

Напомним, что Slavia зажигательно станцевала в купальнике: "Тут всегда хочется...".

Как сообщала Politeka, SLAVIA очаровала загаром в купальнике с вырезом: "Как птица...".

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