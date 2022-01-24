Как передает Politeka.net, в Инстаграм SLAVIA решила рассказать, как бедно живут люди на Кубе.
«Роскошь на грани с бедностью. В стране – социализм. Средняя зарплата 60$. Чтобы увидеть настоящую жизнь кубинцев, нужно выехать за пределы туристических городов. Аптеки пусты, как и полки магазинов. Когда привозят товар, люди вынуждены стоять в нескольких часовых очередях. Дефицит всего, только не рома. Кофе, ром и сигары — основные продукты Кубы», - рассказала певица.
По ее словам, на Кубе рассчитываются евро, потому что официальную валюту кубинцы считают «фантиками». Лишь в 2008 году кубинцам разрешили свободно пользоваться мобильными, а бесплатный интернет появился на острове только в 2015 году. При этом власти проверяют, на какие сайты заходят люди.
«Если в гостиничном номере вы оставили лекарство, скорее всего, горничная их заберет, расценивая это как подарок», - отметила певица, посоветовав брать с собой на Кубу сладости, лекарства, колготки и канцелярские товары, которые можно подарить местным жителям.
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