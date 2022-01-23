Как пишет Politeka.net, певица SLAVIA была замужем за Дзидзьо с 2013 по 2021 год. После этого пара решила разойтись и артистка начала активно заниматься карьерой певицы. Недавно звезда отправилась на отдых на Кубу, откуда регулярно делится новыми фото в Инстаграм.
Этот раз не стал исключением, ведь Ярослава опубликовала кадры с морской прогулки на корабле.
"Забыла на острове любимые очки, но они ко мне вернулись. Гид сказал, что мне круто повезло, но я думаю, что это закон справедливости. Я сама недавно нашла айфон и вернула. А вообще, находила золотое кольцо с бриллиантами и вернула владельцу, поэтому все мое ко мне возвращается", - написала Ярослава.
На втором сторис экс-жена Михаила стояла на фоне моря.
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"Планирую съемки клипа", - написала звезда.
После этого артистка показала, как лежит и загорает на сетке над морем.
"Как птица летающая над океаном", - написала под кадрами Ярослава.
Напомним, экс-жена певца в купальнике с разрезом до пупка понежилась на песке
А еще Politeka сообщала, что певица Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял ее экс-муж DZIDZIO
Также Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO Slavia после развода засмотрелась на кубинских красавчиков