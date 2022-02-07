Украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая была замужем за DZIDZIO, заинтриговала кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула после развода с Михаилом Хомой активно занялась своей карьерой. Долгое время она оставалась в тени мужа, а сейчас решила возобновить заниматься творчеством. В новом посте на своей странице в Интстаграм SLAVIA поделилась интересным видео-анонсом. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

SLAVIA рассказала о выходе новой песни.

Интересно, что совсем недавно Ярослава Притула ярко путешествовала по Кубе. Певица активно делилась с поклонницами своим отдыхом.

Похоже, что видео, которое она использовала, что рассказать о грядущей премьере, было снято как раз во время путешествия.

«Спокойствие и гармония в моей душе. Пускай у вас всех все всегда будет хорошо», - написала артистка.

SLAVIA рассказала, что ее новая композиция называется «Щастя мене не мине». Услышать ее фолловеры артистки смогут уже совсем скоро.

Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".

Еще Politeka писала, что Slavia ужаснула подробностями жизни на Кубе: «Роскошь на грани с…».

Также Politeka сообщала, что SLAVIA похвасталась загаром в эффектном купальнике: "Как птица...".