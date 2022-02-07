Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула после развода с Михаилом Хомой активно занялась своей карьерой. Долгое время она оставалась в тени мужа, а сейчас решила возобновить заниматься творчеством. В новом посте на своей странице в Интстаграм SLAVIA поделилась интересным видео-анонсом. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
SLAVIA рассказала о выходе новой песни.
Интересно, что совсем недавно Ярослава Притула ярко путешествовала по Кубе. Певица активно делилась с поклонницами своим отдыхом.
Похоже, что видео, которое она использовала, что рассказать о грядущей премьере, было снято как раз во время путешествия.
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«Спокойствие и гармония в моей душе. Пускай у вас всех все всегда будет хорошо», - написала артистка.
SLAVIA рассказала, что ее новая композиция называется «Щастя мене не мине». Услышать ее фолловеры артистки смогут уже совсем скоро.
Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".
Еще Politeka писала, что Slavia ужаснула подробностями жизни на Кубе: «Роскошь на грани с…».
Также Politeka сообщала, что SLAVIA похвасталась загаром в эффектном купальнике: "Как птица...".