Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка під час карантину стала активною блогеркою в Instagram, поділилася з шанувальникам несподіваною новиною. У своїх сторіс зірка опублікувала скріншот з новинного сайту, на якому можна побачити важливу інформацію, про яку багато хто навіть не здогадувалися.

Виявилося, що Настя вирішила повідомити шанувальникам новину про те, що Україна і вся Європа можуть залишитися без улюблених соцмереж – Instagram і Facebook. Компанія Meta Марка Цукенберга наполягає на тому, що для них критично важливо, щоб дані оброблялися на різних континентах, тоді як в деяких країнах запрацювали нові правила обробки даних, зокрема, це передбачає роботу європейських серверах.

Однак, допускається, що в 2022 році Meta зможе підписати нові угоди, хоча не виключено, що Instagram і Facebook перестануть працювати в деяких країнах, зокрема і в Україні.

На цю новину Анастасія Приходько відреагувала вельми несподівано, вона написала: "Ура!". А потім записала відео, в якому розповіла про "рабство" соціальних мереж і те, що її "примушують" вести акаунти, оскільки вона є публічною людиною. Але, швидше за все, просто співачка так жартує.

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