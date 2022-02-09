Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая во время карантина стала активной блогершей в Instagram, поделилась с поклонникам неожиданной новостью. В своих сторис звезда опубликовала скриншот с новостного сайта, на котором можно увидеть важную информацию, о которой многие даже не догадывались.

Оказалось, что Настя решила сообщить поклонникам новость о том, что Украина и вся Европа могут остаться без любимых соцсетей – Instagram и Facebook. Компания Meta Марка Цукенберга настаивает на то, что для них критично важно, чтобы данные обрабатывались на разных континентах, тогда как в некоторых странах заработали новые правила обработки данных, в частности, это предусматривает работу европейских серверах.

Однако, допускается, что в 2022 году Meta сможет подписать новые соглашения, хотя не исключено, что Instagram и Facebook перестанут работать в некоторых странах, в частности и в Украине.

На эту новость Анастасия Приходько отреагировала весьма неожиданно, она написала: "Ура!". А затем записала видео, в котором рассказала о "рабстве" социальных сетей и то, что ее "заставляют" вести аккаунты, так как она публичный человек. Но, скорее всего, просто певица так шутит.

Напомним, Судья "Співають всі" Приходько показала, как борется с изъянами внешности: "Нужно быть без морщин".

Как сообщала Politeka, Судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем: "Кто готов...".

Также Politeka писала, что Приходько разоткровенничалась о непристойных предложениях, которые получает: "Боже, это ужас".