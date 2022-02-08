Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая стала многодетной матерью, роив третьего ребенка, активно ведет свой блоге в Instagram, где делится с фанатами подробностями своей жизни. Так, в этот раз звездная красотка поделилась секретом красоты и показала, как ухаживает за собой.

Так, в своих сторис Настя опубликовала забавное фото, на котором перед сном залепила практически все лицо питательными патчами. Скорее всего на этом снимке присутствует еще и фильтр, ведь лицо артистки выглядит совершенно по-другому – без единой морщины и с припухлыми губами. При этом артистка внимательно и серьезно смотрит в камеру. Также на сторис можно заметить время – 20:49, похоже, процедуру на лице певица решила сделать перед сном.

В подписи к сторис Приходько написала: "Патчей много не бывает! Завтра важный день! Нужно быть без морщин". При этом, звезда не уточнила, чем важен завтрашний день, к которому она так готовится.

Напомним, Приходько показала 12-летнюю дочь-красотку, рассекретив на кого она похожа: "Однозначно...".

Как сообщала Politeka, Приходько оконфузилась на съемках шоу "Игры талантов" с Притулой, видео: "Когда попросили быть...".

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