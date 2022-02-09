Як передає Politeka.net, переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська тепер вже є суддею цього проекту. На своїй сторінці в Instagram, шеф-кухар опублікувала нові сторіз. Вона розповіла про те, як" провалилася " в робочі будні, і зовсім забула про те, що потрібно приділяти час і собі. Мартинівська тут же вирішила записатися на різні процедури.
На кадрах вона показала, як зробила собі брови і вії і похвалилася видом перед дзеркалом. Також, їй зробили повний масаж тіла.
"Ще трохи, і я поверну свою "жінку", тому що мало не втратила її за роботою", - розповіла Ольга Мартиновська.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська кардинально змінила свій образ. Тепер вона ходить з ідеальним пишним каре, яке підкреслює риси її обличчя і красу.
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"Оля так старалася. Так запрацювалася", - висловила Мартинівська.
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