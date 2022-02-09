Відома шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська засвітила свої зміни із зовнішністю і похвалилася виглядом перед дзеркалом.

Як передає Politeka.net, переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська тепер вже є суддею цього проекту. На своїй сторінці в Instagram, шеф-кухар опублікувала нові сторіз. Вона розповіла про те, як" провалилася " в робочі будні, і зовсім забула про те, що потрібно приділяти час і собі. Мартинівська тут же вирішила записатися на різні процедури.

На кадрах вона показала, як зробила собі брови і вії і похвалилася видом перед дзеркалом. Також, їй зробили повний масаж тіла.

"Ще трохи, і я поверну свою "жінку", тому що мало не втратила її за роботою", - розповіла Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська кардинально змінила свій образ. Тепер вона ходить з ідеальним пишним каре, яке підкреслює риси її обличчя і красу.

"Оля так старалася. Так запрацювалася", - висловила Мартинівська.

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