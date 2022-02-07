Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является успешным французским шеф-поваром. Звезду пригласили быть судьей проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктор Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Ольга также активно ведет социальную сеть Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Этот раз не стал исключением, ведь Ольга поделилась кадрами, на которых хвасталась фигуркой. Мартыновская стояла перед зеркалом, впечатляя каждым изгибом. Звезда для фотосессии надела шикарное черное белье, которое идеально подчеркнуло формы красотки.

"Ох, да. Как много работала и наконец-то настало время для себя. Я скучала", - написала Ольга на кадрах в Инстаграм.

После этого Ольга уже была в кофточке и штанах, позируя перед зеркалом. Как можно понять, звезда была на массаже, а также сделала себе брови+веи.

"Еще немножко и я верную свою женщину, ибо чуть не потеряла за работой", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" потратила последние деньги в очень дорогом ресторане

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А еще Politeka писала, что Ярославский на волне слухов об отношениях с Мартыновской устроил романтический завтрак



