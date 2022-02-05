Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар, а также судья шоу "Мастер Шеф". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Ярославский показал, как проводит время с семьей. На кадрах Владимир был с сестрой и ее детьми. Все семейство каталось на катке в Киеве.
"Счастье
Вместе с семьей
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Просто и без лишних слов", - написал звезда под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Точно", "Какой же Вы крутой во всем!!!!", "Очень трогательно, душевно и тепло. Замечательные фотографии и видео...", "Тот случай когда малой на дядю больше похож,чем на папу. Пусть детки растут здоровыми и счастливыми", "Какие вы классные", "Вы такие милые", "Так здорово что есть приспособления и для маленьких".
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский засветил в своей квартире миловидную блондинку и ребенка
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