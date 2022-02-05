Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский является успешным украинским шеф-поваром и судьей проекта "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Эктором Хименес-Браво. Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где в этот раз показал свою квартиру.

"Мне по дому помогает сестра. И очень хвалила мою машинку и сушилку", - написал Ярославский.

"По дому всегда помогает сестричка и подключаю уже малую. Постирали вещи и сестра отметила, что техника очень классная", - сказал Владимир.

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"Очень классные вещи, мягкие после стирки и сушилки и очень быстро. За два часа и все чисто", - сказала сестра Владимира.

"Очень большая разница чувствуется при стирки нежных вещей, для пуховиков и подушек. Наша семья советует", - написал на втором сторис звезда.

Напомним, Ярославский на волне слухов об отношениях с Мартыновской устроил романтический завтрак

А еще Politeka писала, что Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским

Также Politeka сообщала, что Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской развлекается с победительницей "Мастер Шеф. Профессионалы"