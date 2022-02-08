Як пише Politeka.net, Світлана Лобода - популярна співачка з України. Зірка нещодавно була на відпочинку, а в новій публікації в Instagram розповіла про концерт, який довелося перенести.
"Друзі, я захворіла.
На жаль, я не стала винятком...
Мені дуже шкода, але я змушена перенести концерт в Мінськ-Арена
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на 4 березня .
поки буду лікуватися ...
Знаю, що аншлаг ,
що ви чекаєте цієї зустрічі довго.....
так само, як і я …
Обіцяю, все буде в кращому вигляді
Дуже люблю вас
Всі квитки дійсні-обмінювати і здавати нічого не треба", - написала Лобода і додала фото тесту, який показав позитивний результат.
Дружина Дмитра Монатика Ірина прокоментувала публікацію: "якнайшвидшого одужання".
Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Ой.. я спочатку про дві смужки подумала! А потім пост прочитала! Найшвидшого одужання"," до 4 березня ще купа часу", " Поправляйтеся. Я подумала спочатку, що це Інші дві смужки", " Світлана, Боже мій! Лікуєтеся, ви-сильна!".
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