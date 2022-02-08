Певица Светлана Лобода перенесла концерт в Минске, рассказав о причинах фанатам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - популярная певица из Украины. Звезда недавно была на отдыхе, а в новой публикации в Инстаграм рассказала о концерте, который пришлось перенести.

"Друзья , я заболела.

К сожалению, я не стала исключением...

Мне очень жаль , но я вынуждена перенести концерт в Минск- Арена

на 4 марта .

пока буду лечиться ...

Знаю , что аншлаг ,

что вы ждёте этой встречи долго.....

так же, как и я …

Обещаю, всё будет в лучшем виде

Очень люблю вас

Все билеты действительны- обменивать и сдавать ничего не надо", - написала Лобода и добавила фото теста, который показал положительный результат.

Жена Дмитрия Монатика Ирина прокомментировала публикацию: "Скорейшего выздоровления".

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой.. я сначала про две полоски подумала! А потом пост прочла! Наискорейшего выздоровления", "До 4 марта ещё куча времени", "Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски", "Светлана, Боже мой! Лечитесь, вы-сильная!".

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