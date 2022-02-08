Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - популярная певица из Украины. Звезда недавно была на отдыхе, а в новой публикации в Инстаграм рассказала о концерте, который пришлось перенести.
"Друзья , я заболела.
К сожалению, я не стала исключением...
Мне очень жаль , но я вынуждена перенести концерт в Минск- Арена
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на 4 марта .
пока буду лечиться ...
Знаю , что аншлаг ,
что вы ждёте этой встречи долго.....
так же, как и я …
Обещаю, всё будет в лучшем виде
Очень люблю вас
Все билеты действительны- обменивать и сдавать ничего не надо", - написала Лобода и добавила фото теста, который показал положительный результат.
Жена Дмитрия Монатика Ирина прокомментировала публикацию: "Скорейшего выздоровления".
Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Ой.. я сначала про две полоски подумала! А потом пост прочла! Наискорейшего выздоровления", "До 4 марта ещё куча времени", "Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски", "Светлана, Боже мой! Лечитесь, вы-сильная!".
Напомним, Лобода умилила нежностью с дочерью-красавицей от известного танцора: трогательное фото
Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода изумила образом в полупрозрачном платье с разрезами
А еще Politeka писала, что Светлана Лобода похвасталась роскошным отдыхом на пляже с дочерьми от разных мужчин