Известная певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, поделилась кадрами из роскошного отдыха на берегу океана, куда полетела со своими дочерьми Евой и Тильдою.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram уроженка Киева, известная певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, часто делится с поклонниками фотографиями и видео.

На этот раз Лобода опубликовала новое фото с роскошного отдыха на берегу океана, куда отправилась со своими дочерьми Евангелиной и Тильдой. Сначала певица показала себя в красивых белых шортах и топе в зеркале, а затем опубликовала фото с девочками.

Заметим, что лицо младшей дочери Тильды Лобода старается не показывать.

"Тилля такая нежная! Божечки, красивые до безумия ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "Боже мой 😍! Какие милые фотографии. Наши любимые девушки. Очень вас любим 😍❤️❤️❤️😘😘😘😘❤️❤️❤️", "Как же люблю ваши семейные фотографии, вы такая счастливая рядом с детьми 😍", "Хочется увидеть личико (без очков) младшей дочки! Когда?", - написали поклонники под публикацией.

Заметим, что старшую дочь Евангелину Светлана Лобода родила в 2011 году от танцора Андрея Царя, с которым жила в гражданском браке. А вот кто отец младшей Тильды, которая в 2018 году родилась в Лос-Анджелесе, до сих пор неизвестно.

Ранее Politeka сообщала, что Лобода в лепестках роз расслабилась на кровати, видео: "Такая счастливая".

Напомним, что мама Светланы Лободы засветила кадры совместного отдыха: "Это очень красиво".

Также Politeka писала, что Лобода в крохотном купальнике разлеглась перед камерой, вызвав гнев: "Мать, оденься ты уже...".