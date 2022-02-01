Как сообщает Politeka.net, 63-летняя мама певицы Светланы Лободы Наталья Васильевна сейчас отдыхает с дочкой и внучками на экзотическом курорте. Новыми кадрами отдыха она поделилась в своем Instagram.
«Мои любимые девчонки», - подписала снимок Лободы Наталья Васильевна.
Она показала нежное фото, как Светлана Лобода целует свою старшую дочку Евангелину.
Светлана Лобода запечатлена в купальнике и расклешенных штанах. Волосы она собрала на затылке, а глаза скрыла за солнцезащитными очками.
«И наши любимые», «Зайки», - отреагировали на фото пользователи Сети.
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Как известно, Светлана Лобода подарила маме двух внучек – Евангелину и Тильду. Евангелину артистка родила от танцора Андрея Царя, с которым жила в гражданском браке до 2014 года.
Тильду Светлана Лобода родила в 2018 году в США. А вот имя ее отца артистка не рассекречивает. Тем не менее в Сети пишут, что им является лидер знаменитой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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