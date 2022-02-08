Як передає Politeka.net, популярна телеведуча Катя Осадча Покотила зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим відпочивати. Приводом для цього стало-5 років річниці весілля. Вони вирішили поїхати в романтичне місто Париж, де Осадча не була 2 роки. Ведуча вирішила поділитися знімками з їх подорожі, показавши, як відпочиває (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).
"Nos jours heureux à Paris
Фото-класика туристичного жанру", - поділилася Катя Осадча.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ну яка ж неймовірна красуня 🔥, дайте 😎 тому що осліпну від сяйва цієї зірки", "Будьте щасливими", "обожнюю вас і вашу сім'ю", "Хороша пара", "Ну які ж ви красиві! Люблю вас дуже, Ви найкраща!", "Дуже класний светр", "Це найкраще, що може бути".
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