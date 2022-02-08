Как передает Politeka.net, популярная телеведущая Катя Осадчая укатила со своим мужем Юрием Горбуновым отдыхать. Поводом для этого стало - 5 лет годовщины свадьбы. Они решили поехать в романтический город Париж, где Осадчая не была 2 года. Ведущая решила поделиться снимками с их путешествия, показав, как отдыхает (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Nos jours heureux à Paris
Фото - классика туристического жанра", — поделилась Катя Осадчая.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Ну какая же невероятная красотка 🔥, дайте 😎 потому что ослепну от сияния этой звезды", "Будьте счастливыми", "Обожаю вас и вашу семью", "Хорошая пара", "Ну какие же вы красивые! Люблю вас очень, вы лучшая!", "Очень классный свитер", "Это лучшее, что может быть".
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