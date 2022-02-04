Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская телеведущая, которая с 2017 года замужем за Юрием Горбуновым. У звезды трое сыновей - Илья от первого брака, а также Иван, которой телеведущая родила в 2017, и Даниил, который появился в августе прошлого года. Но звезда практически сразу вернулась к работе и теперь постоянно радует фанатов новыми образами. Этот раз не стал исключением, ведь Катя поделилась новым снимком в сторис Инстаграм.
На новом фото Катя была в красном платье с вырезом и разрезом. Звезда стояла перед зеркалом, сделав селфи.
"Съемочный нон-стоп", - написала Осадчая.
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На втором сторис Катя уже былла в автомобиле и переоделась.
"День в съемках и дороге...", - написала звезда в своем сторис Инстаграм.
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