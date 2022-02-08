Як пише Politeka.net, нове фото знаменитої актриси з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.

Знімок був зроблений під час появи актриси на червоній доріжці. Варто відзначити, що останнім часом Джолі знову стала з'являтися на світських заходах після тривалої перерви, який актриса взяла після свого гучного розлучення з Бредом Піттом. Зараз Анджеліна знову знімається в популярних проектах і часто миготить перед камерами.

На цей раз для виходу в світ актриса обрала сукню, яка так і приковувала до себе погляди. На ній був бежевий наряд з облягаючим ліфом в корсетному стилі, прикрашеним великими стразами, які складалися в візерунок. Глибоке декольте довершувало образ актриси.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз фото.

"Я не можу знайти слів, щоб сказати тобі, ти така красива, ти приголомшлива", "мені дуже подобається цей стиль. елегантно красиво", "неможливо не закохатися в цю принцесу", "наскільки сильний твій погляд? Він бездонний, як Всесвіт", - пишуть люди.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в компанії старшої дочки здивувала свіжою зовнішністю на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, Джолі в акуратному костюмі підкорила щасливим виглядом на зйомці.

Також Politeka писала, що 15-річна дочка Анджеліни Джолі, яка хотіла бути хлопчиком, вражає схожістю з мамою.