Как пишет Politeka.net, новое фото знаменитой актрисы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.
Снимок был сделан во время появления актрисы на красной дорожке. Стоит отметить, что в последнее время Джоли снова стала появляться на светских мероприятиях после длительного перерыва, который актриса взяла после своего громкого развода с Бредом Питтом. Сейчас Анджелина снова снимается в популярных проектах и часто мелькает перед камерами.
На этот раз для выхода в свет актриса выбрала платье, которое так и приковывало к себе взгляды. На ней был бежевый наряд с облегающим лифом в корсетном стиле, украшенным крупными стразами, которые складывались в узор. Глубокое декольте довершало образ актрисы.
Поклонники красотки не смогли пройти мимо фото.
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«Я не могу найти слов, чтобы сказать тебе, ты такая красивая, ты потрясающая», «Мне очень нравится этот стиль. элегантно красиво», «Невозможно не влюбиться в эту принцессу», «Насколько силен твой взгляд? Он бездонный, как вселенная», - пишут люди.
Напомним, Анджелина Джоли в компании старшей дочери изумила посвежевшей внешностью на прогулке.
Как сообщала Politeka, Джоли в аккуратном костюме покорила счастливым видом на съемке.
Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая хотела быть мальчиком, поражает сходством с мамой.