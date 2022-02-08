Как пишет Politeka.net, новое фото знаменитой актрисы появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

Снимок был сделан во время появления актрисы на красной дорожке. Стоит отметить, что в последнее время Джоли снова стала появляться на светских мероприятиях после длительного перерыва, который актриса взяла после своего громкого развода с Бредом Питтом. Сейчас Анджелина снова снимается в популярных проектах и часто мелькает перед камерами.

На этот раз для выхода в свет актриса выбрала платье, которое так и приковывало к себе взгляды. На ней был бежевый наряд с облегающим лифом в корсетном стиле, украшенным крупными стразами, которые складывались в узор. Глубокое декольте довершало образ актрисы.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо фото.

«Я не могу найти слов, чтобы сказать тебе, ты такая красивая, ты потрясающая», «Мне очень нравится этот стиль. элегантно красиво», «Невозможно не влюбиться в эту принцессу», «Насколько силен твой взгляд? Он бездонный, как вселенная», - пишут люди.

Напомним, Анджелина Джоли в компании старшей дочери изумила посвежевшей внешностью на прогулке.

Как сообщала Politeka, Джоли в аккуратном костюме покорила счастливым видом на съемке.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая хотела быть мальчиком, поражает сходством с мамой.