Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила парними образами в білому зі своєю маленькою донькою.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася в Instagram новими фото з відпочинку. Зараз співачка насолоджується райськими пейзажами Мальдів, куди вона полетіла із зимової України. У новому пості Дімопулос показала свій ніжний пляжний образ.

На знімках Санта прогулювалася по білосніжному піску в легкому пляжному платті з білої тканини. Головною родзинкою вбрання став фігурний виріз прямо під грудьми.

На одному зі знімків Дімопулос сиділа на піску поруч зі своєю дворічною донькою Софією. Маленька дівчинка також була одягнена в миле біле плаття з фігурними рукавами. Санта щасливо посміхалася поруч з донькою.

"Відчуйте вайби", - підписала фото співачка.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Які красуні у мами плаття, а у дочки капелюшок ну просто", "ви прекрасні", "Так ніжно і жіночно, спасибі що діліться", "дуже красиво!", "Які гарні дівчатка! Дуже ніжні фото і ви з донькою", "таке незвичайне почуття від цих фотографій... ви зможете навчити Софію бути красивою і жіночною", "Софа диво, вона не схожа на вас але вона прекрасна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дімопулос з донькою захопили видом в однакових купальниках.

Як повідомляла Politeka, екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос показала підтягнуті форми на Мальдівах.

Також Politeka писала, що екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос на Мальдівах похвалилася талантами дочки.