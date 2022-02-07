Украинская певица и бывшая солистка популярной группы "ВиаГра" Санта Димопулос показала, как проходят ее будни на отдыхе.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя певица Санта Димопулос отправилась на отдых с детьми и мужем, поэтому в Инстаграм стала часто показывать счастливые семейные фото. Также успевает Санта побаловать себя на отдыхе на побережье.

В этот раз Димопулос блистала сначала в изумрудном купальнике и показала чистое, сияющее лицо вблизи. А после показала классический образ в светлом платье на тонкой завязке. Прогуливалась в этот раз Санта также с маленькой дочерью.

Как можно заметить, держит себя девушка в отличной форме, ради которой занимается даже в отпуске и часто планирует питание, чтобы не набирать лишнего.

"Тропикана" - пишет под кадрами в Инстаграм Санта.

Также Санта показала поклонникам маленькую Софью, которая лежала на лежанке и пела веселую песенку про паровоза, у нее неплохо получалось. Санта помогла девочке.

Стоит сказать, что Санта Димопулос - чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу, поэтому даже на отдыхе занимается спортом. Она показала кадры из спортзала, куда пришла в коротких шортах и майке.

Ранее Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Димопулос призналась, чего ей стоит эффектная внешность: "После 30 это уже...".

Напомним, что экс-партнер Димопулос по "Танцях з зірками" пожаловался на трудности после ДТП: "Закончилась эпопея...".

Также Politeka писала, что экс-солистка ВИА-Гры Димопулос раскрыла свои диагнозы, с которыми долго боролась: "Было стыдно".