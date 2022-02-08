Известная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос отправилась на Мальдивы и засветилась со своей дочкой и одинаковых купальниках.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос является известной украинской певицей. Как известно, недавно она около месяца со своей семьей отдыхала в Дубаи. А теперь, они отправились на Мальдивы, откуда певица поделилась новыми фото.

На кадрах Димопулос вместе с дочкой Софи позирует в одинаковых синих купальниках. Под фото артистка решила рассказать о своих впечатлениях от отеля.

"Мы путешественники со стажем, на Мальдивах уже 5 раз (из них второй с Софи). Хочу поделиться с вами своими впечатлениями.

Прилетев на Мале нас встретили и повели в лаунж отеля, где мы ожидали гидросамолёт. Комфортно прождав полтора часа нас пригласили в самолёт (полёт длился 40 минут с одной посадкой).

Нас с улыбками встретила команда отеля и сразу повели селиться (никакого ожидания).



Отель новый, красивый, зеленый 😍

Везде очень чисто.

Красивая лагуна, есть где плавать. Вокруг отеля шикарный риф с разными рыбами, черепахами, маленькими акулами и скатами!

А какие тут нереальные закаты🙏🏼

Есть небольшой тренажёрный зал, теннисный корт и спа, маленькая детская комната с прекрасными нянями (где мы всегда были одни😄)



Из минусов :

нет полного privacy (голым не походишь😄), так как отель маленький и виллы расположены рядом", — рассказала Санта Димопулос.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какие красивенные девочки", "Куколки", "Какие вы классные", "Стильные девчонки", "Вау, синие купальники", "Классная идея с одинаковым купальником у мамы и дочки. Всегда так мило выглядит", "Боже, как красиво!", "Шикарные купальники 🔥 один лучше другого", "Санта, ты идеальная", "Вы как статуэтка", "Купальники бомба", "Ребенок похож на папу"

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