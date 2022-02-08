Как передает Politeka.net, Санта Димопулос является известной украинской певицей. Как известно, недавно она около месяца со своей семьей отдыхала в Дубаи. А теперь, они отправились на Мальдивы, откуда певица поделилась новыми фото.
На кадрах Димопулос вместе с дочкой Софи позирует в одинаковых синих купальниках. Под фото артистка решила рассказать о своих впечатлениях от отеля.
"Мы путешественники со стажем, на Мальдивах уже 5 раз (из них второй с Софи). Хочу поделиться с вами своими впечатлениями.
Прилетев на Мале нас встретили и повели в лаунж отеля, где мы ожидали гидросамолёт. Комфортно прождав полтора часа нас пригласили в самолёт (полёт длился 40 минут с одной посадкой).
Нас с улыбками встретила команда отеля и сразу повели селиться (никакого ожидания).
Отель новый, красивый, зеленый 😍
Везде очень чисто.
Красивая лагуна, есть где плавать. Вокруг отеля шикарный риф с разными рыбами, черепахами, маленькими акулами и скатами!
А какие тут нереальные закаты🙏🏼
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Есть небольшой тренажёрный зал, теннисный корт и спа, маленькая детская комната с прекрасными нянями (где мы всегда были одни😄)
Из минусов :
нет полного privacy (голым не походишь😄), так как отель маленький и виллы расположены рядом", — рассказала Санта Димопулос.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какие красивенные девочки", "Куколки", "Какие вы классные", "Стильные девчонки", "Вау, синие купальники", "Классная идея с одинаковым купальником у мамы и дочки. Всегда так мило выглядит", "Боже, как красиво!", "Шикарные купальники 🔥 один лучше другого", "Санта, ты идеальная", "Вы как статуэтка", "Купальники бомба", "Ребенок похож на папу"
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