Украинская певица и бывшая солистка популярной группы "ВиаГра" Санта Димопулос похвасталась кадрами с роскошного отдыха на Мальдивах.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя певица Санта Димопулос, которая засветилась в проекте Константина Меладзе "Фабрика звезд-3" и некоторое время была солисткой группы "ВИА Гра", часто делится с поклонниками личной жизнью.

На этот раз Димопулос опубликовала несколько кадров из роскошного отдыха на Мальдивах. Как видим, Санта со своей маленькой дочерью Софией от влиятельного бизнесмена Игоря Кучеренко игралась в бирюзовой воде.

"Открытка с Мальдив", - подписала кадр певица.

Также Санта показала поклонникам маленькую Софью, которая лежала на лежанке и пела веселую песенку про паровоза, у нее неплохо получалось. Санта помогла девочке.

Стоит сказать, что Санта Димопулос - чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу, поэтому даже на отдыхе занимается спортом. Она показала кадры из спортзала, куда пришла в коротких шортах и майке.

"Не без этого", - написала певица.

Ранее Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Димопулос призналась, чего ей стоит эффектная внешность: "После 30 это уже...".

Напомним, что экс-партнер Димопулос по "Танцях з зірками" пожаловался на трудности после ДТП: "Закончилась эпопея...".

Также Politeka писала, что экс-солистка ВИА-Гры Димопулос раскрыла свои диагнозы, с которыми долго боролась: "Было стыдно".