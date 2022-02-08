Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос покорила парными образами в белом со своей маленькой дочкой.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в Инстаграм новыми фото с отдыха. Сейчас певица наслаждается райскими пейзажами Мальдив, куда она улетела из зимней Украины. В новом посте Димопулос показала свой нежный пляжный образ.

На снимках Санта прогуливалась по белоснежному песку в легком пляжном платье из белой ткани. Главной изюминкой наряда стал фигурный вырез прямо под грудью.

На одном из снимков Димопулос сидела на песке рядом со своей двухлетней дочкой Софией. Маленькая девочка также была одета в милое белое платье с фигурными рукавами. Санта счастливо улыбалась рядом с дочкой.

«Почувствуйте вайбы», - подписала фото певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Какие красавицы у мамы платье, а у дочки шляпка ну просто», «Вы прекрасны», «Так нежно и женственно, спасибо что делитесь», «Очень красиво!», «Какие красивые девочки! Очень нежные фото и вы с дочкой», «Такое необычное чувство от этих фотографий… Вы сможете научить Софию быть красивой и женственной», «Софа чудо, она не похожа на вас но она прекрасна», - пишут люди.

Напомним, Димопулос с дочкой восхитили видом в одинаковых купальниках.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "ВИА Гры" Димопулос показала подтянутые формы на Мальдивах.

Также Politeka писала, что экс-солистка "ВИА Гры" Димопулос на Мальдивах похвасталась талантами дочери.